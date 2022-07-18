«Колизей» в Самаре снесли: вспоминаем, чем был известен торговый центр

На месте «Колизея» теперь пустырь и куча мусора. Фото - Анастасия Юдина

В Самаре полностью снесли здания торгового центра «Колизей». Сейчас там остался только пустырь с мусором, фотографиями делятся пользователи социальных сетей.

«Колизей» был открыт в ноябре 1994-го года и сразу обрел широкую известность. Его открытия ждали и стремились туда попасть из любой части города. «Колизей» стал одним из первых торговых центров такого рода, где продавали практически все – туда ходили за одеждой, за канцтоварами, даже мебелью, там готовились к школе и к Новому году.

«Колизей» имел уникальную форму, его можно было пройти по кругу. Это воспринималось как забавный факт, а разглядывая витрины в раздумьях, что купить, можно было сделать несколько кругов.

«Колизей» был хорошим ориентиром, поскольку все знали, где он находится. Там назначали встречи, проводили время с друзьями, ходили на свидания. На первом этаже располагались кафе, где тоже устраивали дружеские посиделки.

Когда «Колизей» только появился, это стало настоящим событием, все только и спрашивали друг у друга: «А ты уже был в «Колизее?» А тех, кто уже был, спрашивали: «Ну и как там?». Многие интересные истории начинались со слов: «Я недавно побывал в «Колизее».

Во время сноса обнаружили бункер

Во время сноса здания под «Колизеем» нашли подземные помещения. Еще когда «Колизей» активно работал, в городе обсуждали, что там может быть бомбоубежище.

Как сообщалось в дальнейшем, подземные помещения действительно присутствовали и имели двойное назначение. Их можно было использовать и как бомбоубежище, но изначально эти помещения задумывались как холодильник для хранения овощей и фруктов.

Дело в том, что «Колизей» сначала планировался как рынок, поэтому и сделали помещения для хранения продуктов, которые могли использовать предприниматели.

Потеряли интерес, но расстроились сносу

«Колизей» стал приходить в упадок, когда в городе начали появляться другие торговые центры. Они оказались удобнее для посещения, там стали открывать кафе, а в дальнейшем - крупные фуд-корты. Торговые центры росли, становились удобнее и интереснее, там стали проводить праздники. «Колизей» оказался не готов к изменениям, да и места в здании оригинальной формы для масштабных праздников особо не было.

Посетители стали интересоваться новыми торговыми центрами, за ними пошли и арендаторы. Магазинов в «Колизее» становилось все меньше, арендная плата при этом росла, а посетителей особо не было. В «Колизее» уже все побывали, ходить туда уже было просто неинтересно. Около некогда популярного торгового центра стали собираться сомнительные компания для распития спиртных напитков, тем более, что и атмосфера располагала – здание постепенно ветшало и приходило в упадок.

И хотя интерес к «Колизею» был в целом потерян, сообщения о его сносе радости не вызвали. Самарцы стали вспоминать, как ходили туда в детстве, как встречались там с друзьями или назначали свидания. Да и само здание со своей уникальной формой служило своего рода визитной карточкой района. Звучали предложения, чтобы сохранить здание, открыв там ресторан или сделать выставочное пространство, но, скорее всего, на его месте появятся банальные высотки.

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