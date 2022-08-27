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Общество27 августа 2022 5:20

В Самаре до 30 августа 2022 года ограничили движение по улице Антонова-Овсеенко

Коммунальщики проводят ремонт теплосети на кольце Советский Армии и Антонова-Овсеенко
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Коммунальщики ремонтируют теплотрассу

Коммунальщики ремонтируют теплотрассу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 26 августа 2022 года, самарские автомобилисты встали во многокилометровую пробку на улице Антонова-Овсеенко. Причиной транспортного коллапса стало проведение ремонтных работ на теплотрассе. Коммунальщики рассказали, сколько будет длиться перекрытие дороги.

- Ремонтные работы на кольце Советской Армии и Антонова-Овсеенко планируется закончить до 30 августа 2022 года, - сообщили представители коммунальной службы Самары.

В социальных сетях самарцы начали возмущаться отсутствием информации о перекрытии одной из самых загруженных дорог областного центра. Как сообщают автомобилисты, знак «Кирпич» стоит на блоках, непосредственно на месте проведения работ. Поэтому люди вынуждены встать в пробку и только потом увидеть ограничение. Кроме того, чтобы объехать препятствие, самарцы вынужденно нарушают правила дорожного движения, пересекая двойную сплошную.