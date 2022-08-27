Губернатор Дмитрий Азаров рассказал о введении обязательного масочного режима в Самарской области

В правительстве обсудили возвращение масочного режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце мая 2022 года коронавирус в Самарской области начал ослабевать, и правительство приняло решение отменить обязательный масочный режим. Однако уже через три месяца лета чиновники вновь подняли вопрос о введении коронавирусных ограничений из-за нарастающего количества новых заболевших. На очередном совещании оперативного штаба губернатор Дмитрий Азаров высказался о возможном возвращении коронавирусных ограничений для жителей Самарской области осенью 2022 года.

- Будем ли мы вводить обязательный масочный режим или нет, зависит от всех жителей Самарской области. Если мы будем четко соблюдать рекомендации и там, где есть скопления людей, защищать себя – надевать маски, вакцинироваться, защищая свое здоровье и здоровье своих близких, - то менее вероятно введение строгих ограничений, обязательного масочного режима, ограничения деятельности тех или иных предприятий, учреждений, – сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор поручил министерству здравоохранения и главам муниципалитетов усилить разъяснительную работу с населением по рекомендуемому соблюдению масочного режима в общественных местах, транспорте и закрытых помещениях, где скапливаются люди, особенно для лиц старше 65 лет.

Напомним, в Самарской области уже в конце августа 2022 года начали постепенно возвращать масочный режим. В настоящее время это требование носит не повсеместный, а локальный характер. Так, стало известно, что ношение масок теперь обязательно для сотрудников магазинов «Магнит».