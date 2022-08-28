В Самаре водитель отечественной легковушки сбил самокатчика. ФОТО: ГУ МВД Самарской области

В субботу, 27 августа в Самаре произошло ДТП с участием самоката. Как сообщили в ГУ МВД Самарской области, 30-летний водитель, управляя автомобилем Лада-Гранта ехал по улице Зои Космодемьянской в сторону Московского шоссе.

Около дома №8 по улице Зои Космодемьянской он совершил наезд на 20-летнего парня, который пересекал проезжую часть на электросамокате в неустановленном месте. Молодой человек двигался справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешеход получит телесные повреждения. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортногопроисшествия.

Напомним, сутками ранее, 26 августа в Самаре произошло ДТП с участием сразу четырех автомобилей. В результате пострадал только виновник аварии.