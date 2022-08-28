Под Самарой произошло массовое ДТП 28 августа 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 28 августа в Волжском районе Самарской области произошло массовое ДТП. Видео от очевидцев событий появилось в социальных сетях.

По имеющейся информации, столкновение произошло около 10:50 утра на трассе Самара-Новокуйбышевск.

В ГУ МВД по Самарской области рассказали, что виновником аварии стал водитель «Audi», который ехал со стороны Чапаевска и на полном ходу врезался в стоящий «BMW». После этого инициатора ДТП откинуло в проезжавший рядом «Volkswagen». Один из автомобилей перевернулся от полученного удара.

В результате аварии травмы получили водитель и пассажир «Volkswagen», их госпитализировали.

Напомним, недавно, 26 августа в Самаре также произошло массовое ДТП – водитель «Skoda» собрал в аварию четыре автомобиля и угодил в больницу.