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Общество29 августа 2022 9:16

Жуткое пекло и сильный ветер ждут жителей Самарской области 30 августа 2022 года

Объявлен желтый уровень опасности
Анастасия ФИЛАТОВА
Последние дни лета 2022 года обещают быть адски жаркими

Последние дни лета 2022 года обещают быть адски жаркими

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода продолжает испытывать на прочность жителей Самарской области. Предпоследний день лета обещает быть адски жарким и ветреным. Из-за этого в регионе объявили желтый уровень опасности.

- Днем во вторник, 30 августа 2022 года, в Самарской области сохранится жара в 30-35 градусов. Ожидаются порывы ветра 15-18 м/с, - сообщили в Приволжском УГМС.

По прогнозам синоптиков, существенных осадков не будет, однако возможна гроза. Не исключено, что молнии будут сверкать в небе над Самарской областью и днем в среду, 31 августа 2022 года. Жителей региона призывают быть осторожнее на улицах и по возможности переждать непогоду дома.

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