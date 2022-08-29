Жуткое пекло и сильный ветер ждут жителей Самарской области 30 августа 2022 года

Последние дни лета 2022 года обещают быть адски жаркими Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода продолжает испытывать на прочность жителей Самарской области. Предпоследний день лета обещает быть адски жарким и ветреным. Из-за этого в регионе объявили желтый уровень опасности.

- Днем во вторник, 30 августа 2022 года, в Самарской области сохранится жара в 30-35 градусов. Ожидаются порывы ветра 15-18 м/с, - сообщили в Приволжском УГМС.

По прогнозам синоптиков, существенных осадков не будет, однако возможна гроза. Не исключено, что молнии будут сверкать в небе над Самарской областью и днем в среду, 31 августа 2022 года. Жителей региона призывают быть осторожнее на улицах и по возможности переждать непогоду дома.

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