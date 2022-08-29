В Самаре эвакуируют людей из-за сообщений о «заминировании» рынков, детских садов и школ

Сообщения поступили на стационарные телефоны учреждений от женского роботизированного голоса. Фото: Алена ПРОВКИНА

сегодня, 29 августа, прошла волна сообщений о «заминировании» детских садов, ресторанов, рынков, школ и торговых центров, людей стали эвакуировать. Об этом сообщил «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией.

— Из самарских торговых центров и рынков посетителей и сотрудников выводят по пожарной тревоге, — сообщают очевидцы в социальных сетях.

Сообщения поступили на стационарные телефоны учреждений от женского роботизированного голоса. На местах работают спецслужбы города, которые проверяют информацию. Одни жители предполагают, что все дело в масштабных учениях, другие – в хулиганстве.

Ранее «КП-Самара» стало известно, на какие именно адреса поступили звонки. В настоящий момент об истинных причинах звонков информации нет. Выясняются все обстоятельства произошедшего.