Самолет Москва – Сочи экстренно сел в Самаре 29 августа 2022 года

Происшествие обошлось без пострадавших Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 29 августа 2022 года, в Самаре экстренно сел самолет Москва – Сочи. На его борту находились девять членов экипажа. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Штефан знает».

По предварительным данным, судно вынужденно приземлилось в 12:22. Это был частный самолет. Причиной экстренной посадки могла быть трещина лобового стекла. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших.

Напомним, недавно в небе над Самарой произошло другое ЧП. 21 августа 2022 года пилота самолета, который направлялся в Худжанд (Таджикистан), пытались ослепить лазером зеленого цвета. Сажать борт не стали. Командир воздушного судна принял решение продолжить полет.