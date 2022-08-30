Самарцев возмутило очередное перекрытие ул. Ново-Вокзальной

На улице Ново-Вокзальной вновь ремонтируют теплосети Фото: администрация Самары

Жители Самары возмутились очередному перекрытию улицы Ново-Вокзальной. С прошлой недели для движения закрыт участок от Московского шоссе до улицы Силовой. При этом никаких предупреждений заранее не было.

– Во двор попасть невозможно – все въезды и выезды перекопаны. Каждое лето, начиная с 2018 года, копают улицу Ново-Вокзальную. В итоге все ближайшие дома по два раза за лето лишаются горячей воды. Почему на этом участке ежегодно вскрывают асфальт и меняют трубы? – обратилась в соцсетях к властям местная жительница.

По данным департамента городского хозяйства и экологии Самары, на этом участке часто происходит повреждение теплосетей, поэтому ПАО «Т Плюс» решило провести капитальный ремонт. Работы на улице Ново-Вокзальной планируют завершить до конца сентября 2022 года. После этого специалисты восстановят в этом месте благоустройство.

Сами теплоэнергетики извинились за временные неудобства и попросили жителей Самары с пониманием отнестись к проводимым работам. Они необходимы для подготовки города к новому отопительному сезону.