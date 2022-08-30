Бойцам «Самарского батальона» отправили груз с обмундированием и снаряжением

Бойцам-землякам передали 300 комплектов спецодежды и специальную технику

Реготделение партии «Единая Россия» передала бойцам «Самарского батальона», которые участвуют в спецоперации, специальный груз. Им отправили обмундирование и снаряжение.

Так, бойцам-землякам передали 300 комплектов спецодежды, в которые входят спальные мешки, рюкзаки, бронежилеты, шлемы, очки, балаклавы, перчатки, наколенники и налокотники, а также аптечки с медикаментами.

Кроме того, добровольцам, которые вошли в «Самарский батальон», отправили комплекты компьютерной техники и 22 радиостанции. Еще одна немаловажная часть груза – бензиновые и дизельные генераторы, а также инструменты.

Напомним, ранее губернатор, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров передал бойцам копию Самарского знамени. Также по его решению семьям военнослужащих батальона выделили по 10 тысяч рублей на подготовку детей к школе.