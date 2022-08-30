Пинком свалил на землю: на улице в Тольятти мужчина издевался над маленькой девочкой

Мужчина несколько раз бил девочку по ногам / Фото: Черный список Тольятти

В Самарской области прохожие стали свидетелями жестокого обращения с ребенком. На одной из улиц Тольятти мужчина издевался над маленькой девочкой. Очевидцы сняли это на видео.

– Мужчина всю дорогу бил девочку по ногам, и та падала на землю. Видно, что это происходит не в первый раз. Малышка даже боялась заплакать. Как так можно издеваться над беззащитным ребенком?! – написала в соцсетях автор видео.

На ролике видно, как мужчина (предположительно отец) идет рядом с девочкой, держа ее за руку. Через некоторое время он бьет ее по ногам, и та резко падает. Почти сразу после этого малышка поднимается, и пара вновь продолжает путь.

Автор видео заявила, что не оставит эту историю просто так. Она намерена обратиться в полицию и соцзащиту. На пост отреагировали в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области. Ведомство запросило подробную информацию о происшествии, чтобы разобраться в ситуации и принять необходимые меры.