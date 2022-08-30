В Сызрани отловили бродячих собак, которые покусали четверых детей

Псы набросились на детей у недостроенного здания на проспекте 50 лет Октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Сызрани решили проблему со стаей бродячих собак, которые набросились на четверых детей. Животных отловили и поместили в приют. Об этом прямом эфире из Центра управления регионом Самарской области рассказал глава Сызрани Анатолий Лукиенко.

– Ситуация с пострадавшими мальчиками не должна повториться. В администрации будут разрабатывать еще более эффективные алгоритмы работы с бездомными животными, – отметил глава города.

Напомним, инцидент произошел 28 августа 2022 года у недостроенного здания на проспекте 50 лет Октября. Собаки набросились на детей в возрасте от 10 до 14 лет. Двух мальчиков они покусали, оба находятся в больнице. Анатолий Лукиенко навещал пострадавших. По его словам, они чувствуют себя хорошо. Другим ребятам госпитализация не потребовалась.