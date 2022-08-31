Волга в Самарской области прогрелась до рекордных значений в конце августа 2022 года

Последний раз Волга так сильно прогревалась в коне лета несколько десятков лет назад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конец лета 2022 года в Самарской области оказался богат на погодные аномалии. Из-за жары, которая держалась в регионе весь август, вода в Волге прогрелась до рекордных значений. Жители до сих пор не прочь искупаться в реке.

— В среду, 31 августа 2022 года, температура воды в Саратовском водохранилище у Самары составила 23 градуса. Она превысила абсолютный максимум 1969 года на 0,9 градуса, — сообщили в Приволжском УГМС.

Вода в Куйбышевском водохранилище у Тольятти 27-31 августа 2022 года прогрелась до 24,2 - 24,7 градусов. Превышение составило 0,3 - 1,1 градуса. Такие высокие температуры там не фиксировали с 1988 года.

Напомним, накануне, 30 августа, жара в Самарской области побила сразу четыре многолетних рекорда. Новые максимумы температуры воздуха зарегистрировали в Самаре, Тольятти, Серноводске и Аглосе.