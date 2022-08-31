Котлованы под новые высотки начали рыть на территории бывшего ЗИМа в Самаре

На площадке трудятся несколько экскаваторов Фото: скриншот с видео

В Самаре приступили к освоению еще одной площадки на территории бывшего завода имени Масленникова. На участке неподалеку от берега Волги начали рыть котлованы. Работы с высоты птичьего полета снял видеоблогер Евгений Щекин.

Судя по кадрам, на площадке сейчас трудятся несколько экскаваторов. Они роют котлованы, предположительно, под новые жилые дома. Ранее мэрия Самары выдала разрешение на строительство высоток на участке в 50 тысяч кв. м компании «Древо.ЗиМ». Предельная высота зданий составит 100 м (около 33 этажей).

Застройщик планирует разместить на месте бывшего завода семь домов на 1 944 квартиры. Их средняя этажность составит 21. На одну квартиру предполагается 0,65 парковочного места. Рядом с ЖК компания намерена обустроить набережную со средним и нижним променадом.