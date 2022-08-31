В Самаре маршрут автобуса №67 продлят до поселка Петра Дубрава

С соответствующей инициативой выступили жители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти планируют внести изменения в работу общественного транспорта Самары. В частности, они коснутся автобуса №67. Жители микрорайона «Крутые Ключи» попросили продлить маршрут до поселка Петра Дубрава. Свою просьбу они озвучили главе региона Дмитрию Азарову. Он поддержал инициативу.

– Глава региона дал соответствующее поручение – маршрут будет продлен до 20 сентября, – рассказали в областном правительстве.

Отмечается, что по просьбам жителей в перспективе будет перенесена железнодорожная платформа ТПУ Ягодное.

Напомним, ранее стало известно об изменении расписания дачных автобусов. График был скорректирован из-за уменьшения светового дня. Новое расписание начнет действовать в сентябре 2022 года.