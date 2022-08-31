Стали известны подробности строительства 5 этапа Северного шоссе в Самаре

Новый участок протянется от улицы Мира до существующей дороги Северное шоссе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти региона рассказали, на какой стадии находится реализация 5 этапа Северного шоссе. Подробности сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин.

– Проектно-сметная документация на данный участок разработана, уже получено положительное заключение государственной экспертизы, – отметил глава минтранса.

Протяженность 5 этапа составит 1 км. Он протянется от улицы Мира до существующей дороги Северное шоссе со съездом на улицу Путевую. В состав участка также войдет путепровод тоннельного типа. Его разместят на пересечении с ж/д путями. Объект включен в предварительный перечень федерального проекта «Мосты и путепроводы» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На строительство должны выделить средства из областного бюджета – такую задачу поставил глава региона Дмитрий Азаров.

– Уверен, добьемся поддержки на федеральном уровне. Этот объект нам нужен независимо от других новых объектов. Следующий год – начало строительства. К работе приступаем, – отметил губернатор Самарской области.

Отметим, что в планах властей – строительство 6 этапа Северного шоссе. Сроки реализации уже названы.