Смертельная авария произошла на трассе в Самарской области в ночь на 1 сентября 2022 года

Корейский автомобиль врезался в КамАЗ и в Volkswagen Фото: СОЦСЕТИ

В ночь с 31 августа на 1 сентября 2022 года в Самарской области произошло смертельное ДТП. На 27 км трассы Самара – Большая Черниговка столкнулись Hyundai Tucson, Volkswagen и КамАЗ. В аварии погиб один из водителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, ДТП спровоцировал 39-летний мужчина на корейском автомобиле. Он, двигаясь со стороны Дубового Умета в направлении поселка Самарский, не рассчитал дистанцию до едущего впереди большегруза и врезался в него.

После удара Hyundai опрокинулся на крышу, а затем столкнулся с Volkswagen, который ехал в попутном направлении. Водитель первой иномарки скончался на месте до приезда медиков.

Сейчас правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.