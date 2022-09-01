«СамараАвтоГаз» вновь выбрали перевозчиком на автобусные маршруты № 2, 24, 67 и 70

Перевозчик будет обслуживать четыре маршрута с сентября по декабрь 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре провели торги по определению перевозчика на четыре автобуса - №№ 2, 24, 67 и 70. Обошлось без неожиданностей. На этих маршрутах продолжит работать компания «СамараАвтоГаз».

– На электронный аукцион была подана только одна заявка – от ООО «СамараАвтоГаз». Ее признали соответствующей всем требованиям, – говорится на сайте госзакупок.

Стоимость каждого лота составляет 10,9 млн рублей. То есть в общей сложности перевозчик получит за свои услуги более 40 млн рублей. Он должен будет обслуживать маршруты №№ 2, 24, 67 и 70 с 16 сентября по 31 декабря 2022 года. Важное условие, которое выдвинул заказчик – департамент транспорта, пассажиров необходимо будет пускать в салон через все двери, а не только в первую.