В Самаре отмыли испорченные вандалами троллейбусы «Адмирал»

"Адмиралы" не так давно вышли на городские дороги. Фото: правительство Самарской области

История с разукрашенными троллейбусами «Адмирал», которая произошла в самарском ТТУ несколько дней назад, получила позитивное завершение. Во всяком случае, частично – злоумышленники пока не найдены, зато транспорт удалось отмыть от граффити.

– Два троллейбуса мы отмыли еще вчера, они в тот же день вышли на линию. Сегодня очистили еще три троллейбуса. Причиненный ущерб составил 108 тысяч рублей – с учетом средств, задействованных на очистку, – рассказал «КП-Самара» директор трамвайно-троллейбусного управления Михаил Ефремов.

Самих вандалов пока не нашли, расследование продолжается. По информации главы ТТУ, ведется осмотр записей, изъятых с камер видеонаблюдения в парке.

Напомним, информация о разукрашенных «Адмиралах» появилась 28 августа 2022 года. Сообщалось, что из-за акта вандализма несколько единиц транспорта не смогли выйти на линию.

А 31 августа стало известно, что к делу может подключиться прокуратура. Соответствующее обращение в надзорный орган направил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. У парламентария возникли претензии к ЧОО «Кедр-Самара» – именно эта компания занимается охраной ТТУ.