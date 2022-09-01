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Происшествия1 сентября 2022 18:20

Появились фото с места массового ДТП под Самарой, где столкнулись две иномарки и грузовик

Авария произошла вечером 1 сентября в Кинельском районе
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Автомобили столкнулись на автодороге "Самара - Бугуруслан". Фото: ГУ МВД по Самарской области

Автомобили столкнулись на автодороге "Самара - Бугуруслан". Фото: ГУ МВД по Самарской области

Появились кадры с места страшной аварии, которая произошла вечером 1 сентября в Кинельском районе. На 49 км автодороги «Самара – Бугуруслан» столкнулись грузовик Scania, легковые авто Land Cruise и Datsun. Информацию сообщили в ГУ МВД по региону.

От удара Datsun улетел в кювет, а Scania разлетелась на части. Судя по фото, кабина грузового авто отошла от кузова, а он остался висеть на отбойнике. Ситуация с Land Cruise оказалась трагичнее – по предварительным данным, водитель и пассажирка данной машины погибли.

От удара кабина грузовика отошла от кузова. Фото: ГУ МВД по Самарской области

От удара кабина грузовика отошла от кузова. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Кузов Scania остался висеть на отбойнике. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Кузов Scania остался висеть на отбойнике. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Точная информация о погибших и пострадавших пока не озвучивалась – все подробности устанавливаются. Правоохранители продолжают работать на месте аварии. Участок оградили, ведется работами со свидетелями произошедшего.