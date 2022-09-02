В Самаре нетрезвый неадекват устроил стрельбу на заправке

Буйного мужчину остановили правоохранители Фото: Скриншот с видео

Вечером 1 сентября жители областной столицы наблюдали странное поведение своего земляка. Молодой человек открыл стрельбу на заправке, повредил заправочную станцию и протаранил чужой автомобиль. Информацией поделились очевидцы.

Свидетели ЧП сообщают, что все происходило около заправки «Татнефть» на Московском шоссе.

– Как я понял, он сначала устроил стрельбу на «Татнефти», выстрелил в голову охраннику. Пострадавшего госпитализировали. А после неадекват уехал оттуда, вырвав пистолет со шлангом с колонки. На выезде на Московское шоссе он протаранил машину и влетел в дерево, – делятся подробностями очевидцы.

Происшествие попало на видеокамеру. На записи видно, что буйного самарца остановили правоохранители. Сам задержанный лежал на земле и кричал что-то невразумительное. Причина странного поведения остается загадкой, однако жители не исключают, что он был в нетрезвом состоянии.