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Общество2 сентября 2022 5:45

Всему виной жара: самарцам рассказали, почему в парке им. Гагарина остановился аттракцион с людьми

Стала известна причина остановки аттракциона с людьми в парке им. Гагарина в Самаре
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Отдыхающие на несколько минут повисли в воздухе

Отдыхающие на несколько минут повисли в воздухе

Фото: Скриншот с видео

Появились подробности нештатной ситуации, которая произошла 1 сентября в парке им. Гагарина в Самаре. Там остановился аттракцион с людьми. В результате посетители повисли на высоте, где им пришлось остаться на несколько минут.

В администрации рассказали, какие неполадки произошли в месте отдыха и что стало причиной.

– В связи с аномально жаркой погодой и большой загруженностью аттракционов в парке сработала защита от перегрева. Электрическое питание было восстановлено в течении 10 минут, – пояснили в администрации.

Отмечается, что любителей экстрима спустили на землю сотрудники парка. Судя по всему, впечатлений им хватит надолго.