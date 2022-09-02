Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 сентября 2022 8:27

Температура воды в Волге у Самары 1 сентября побила рекорд 1969 года

Накануне река прогрелась до 23,2 градуса
Анастасия ФИЛАТОВА
Температура воды в Волге обновила многолетние показатели

Температура воды в Волге обновила многолетние показатели

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 1 сентября 2022 года, в Самарской области зафиксировали новый погодный рекорд. Многолетние показатели обновила температура воды в Волге. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Так, накануне вода в Куйбышевском водохранилище у Тольятти прогрелась до 24,5 градусов, что на 1,5 градуса больше предыдущего значения. Побит рекорд 1988 года. Температура воды в Саратовском водохранилище у Самары составила 23,2 градуса. Отклонение от предыдущего максимума, который зафиксировали в 1969 году, — 1,4 градуса.

Напомним, на исходе лета 2022 года вода в Волге у берегов Тольятти прогрелась до 25,7 градуса, а возле Самары — до 23 градусов. Были побиты рекорды 1988 и 1969 годов соответственно.