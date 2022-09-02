Житель Самарской области взыскал с экс-чиновника более 1 млн рублей за смерть сына под веткой дерева

Отцу погибшего ребенка компенсируют моральный вред и материальный ущерб Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области суд взыскал с бывшего главы сельского поселения Богатое Александра Немальцева более 1 млн рублей. Эта сумма — компенсация морального вреда и материального ущерба отцу погибшего ребенка.

Жизнь 6-летнего мальчика оборвалась 5 августа 2019 года в поселке Заливной. В тот день там шел дождь. Ребенок решил укрыться под тополем, который, как в дальнейшем выяснилось, находился в аварийном состоянии. Одна из ветвей дерева упала на малыша и убила его.

В гибели ребенка обвинили главу сельского поселения Богатое. Он проявил халатность — вовремя не провел опиловку деревьев. В ноябре 2021 года суд вынес Немальцеву приговор. Чиновнику назначили 1,5 года лишения свободы условно. На этот же срок ему запретили занимать должности в органах МСУ.

Недавно в прокуратуру Богатовского района обратился отец погибшего мальчика. Он попросил помочь взыскать с экс-главы сельского поселения компенсацию: за моральный вред — 1,5 млн рублей, за материальный ущерб — 55 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск надзорного ведомства частично. В пользу мужчины с администрации Богатого взыскали 1 млн 55 тысяч рублей. Пока решение в законную силу не вступило.