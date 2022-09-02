Самарцы попросили не продлевать маршрут автобуса № 67

Жители считают, что увеличение маршрута приведет к толчее на остановках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Красноглинского района Самары выступили против продления маршрута автобуса № 67 до поселка Петра Дубрава. По их мнению, подобное изменение ухудшит транспортное обслуживание микрорайона Крутые Ключи.

— Просим не продлевать 67-й маршрут. Он и так постоянно ходит забитый. Люди тогда вообще не смогут на него попасть. Пустите лучше другой автобус, — попросили в соцсетях жители Крутых Ключей.

На обращение горожан отреагировали в департаменте транспорта. По словам представителей ведомства, менять маршрут без учета мнения жителей не будут. Сейчас рассматриваются разные варианты. Один из них — внедрение дополнительного короткого маршрута. Чиновники отметили, что без добавления подвижного состава маршрут № 67 увеличивать не станут.