Автобус № 126 юг врезался в остановку в Самаре 2 сентября 2022 года

Конструкция остановки сильно повреждена. Фото: "Подслушано Самара"

Сегодня, 2 сентября, автобус № 126 юг, следовавший из Кинеля до ж/д вокзала в Самаре, в районе спуска с Антонова-Овсеенко на ул. 22 Партсъезда врезался в остановку общественного транспорта.

Как рассказали "КП-Самара" в ГУ МВД по Самарской области, водитель автобуса не справился с управлением, наехал на бордюрный камень и далее на остановку.

В результате происшествия никто не пострадал. Конструкция остановки сильно повреждена, стекла разбиты.

— Даже на остановке стоять уже опасно, — пишет самарчанка под постом сообщества Вконтакте "Послушано Самара".

Сегодня произошло еще одно ДТП с участием четырех автомобилей на улице Промышленности в Самаре. В нем пострадало двое несовершеннолетних детей.