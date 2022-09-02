Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 сентября 2022 16:48

В Самаре устранить деформационные швы на Южном мосту планируют до конца сентября 2022 года

Городской блогер поделился кадрами состояния асфальтного покрытия
Алена ПРОВКИНА
Нарушения планируют устранить до конца сентября. Фото: скриншот видео

Нарушения планируют устранить до конца сентября. Фото: скриншот видео

Самарцы в социальных сетях пожаловались на затянувшийся ремонт на Южном шоссе. Пользователи отмечают, что завершить работы планировали еще месяц назад.

Городской блогер Евгений Щекин поделился видео с высоты птичьего полета, на котором видно, что весь мост усыпан болтами и гайками. Под опубликованной записью департамент городского хозяйства и экологии отметил, что в адрес подрядной организации уже направлено требование. Гарантийный ремонт планируют закончить до конца сентября 2022 года.

Пользователи в социальных сетях выразили легкое недоверие. Также профильное ведомство подчеркнуло, что уже написано заявление в прокуратуру о неисполнении контрактных обязательств.