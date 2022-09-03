Самарский блогер показал процесс строительства первого надземного пешеходного перехода

Специалисты продолжают работу. Фото: скриншот видео

В Самаре стало известно о строительстве первого надземного пешеходного перехода. Конструкцию размещают в поселке Мехзавод.

Местные жители часто жалуются на работы светофоров на Московском шоссе. Проблему хотят решить при помощи надземного пешеходного перехода. Городской блогер Сергей Бобин поделился кадрами сборки первых секций в своих социальных сетях. К работам приступили еще в июне 2022 года.

Напомним, что в областной столице строительство идет по обеим сторонам магистрали. Специалисты возвели бетонные опоры. Надземный переход возводит компания «СамараТрансСтрой», его длина превысит 120 метров. Подрядчики планируют установить лифт для маломобильных граждан.