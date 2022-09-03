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Происшествия3 сентября 2022 17:14

Самарский блогер поделился кадрами страшной аварии на Смышляевском путепроводе

Иномарка столкнулась с эскалатором
Алена ПРОВКИНА
Аварию сняли с высоты. Фото: скриншот видео

Аварию сняли с высоты. Фото: скриншот видео

В Самаре городской блогер Евгений Щекин поделился шокирующими кадрами с высоты птичьего полета. Вечером в субботу, 3 сентября 2022 года, произошла серьезная аварии.

О происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях. Отмечают, что столкнулись автомобиль и эскалатор на Смышляевском путепроводе. Пока неизвестны причины аварии. На месте работают сотрудники полиции и скорая помощь. Капот и лобовое стекло легковушки разбились вдребезги.

На данный момент информация уточняется. Соответствующий запрос направлен в пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области.