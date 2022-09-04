На въезде в Тольятти перевернулась фура. Фото: скрин видео

Еще одна фура перевернулась в Самарской области 4 сентября 2022 года. Видеозапись с огромным грузовиком, опрокинувшимся на трассе на въезде в Тольятти, очевидцы выложили в соцсети.

На видео заметно, как одна фура лежит на боку вдоль трассы. Рядом с ней стоит еще одна фура и суетятся люди.

Как сообщили журналисту «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области, за помощью в медицинское учреждение водитель грузовика не обращался.

А в комментариях местные жители сообщают, что якобы фура лежит на боку под Тольятти с пятницы.

Это уже второе ДТП с перевернувшимся грузовым автомобилем в Самарской области в эти выходные. В воскресенье, 4 сентября в Самаре на Заводском шоссе КАМАЗ выехал на трамвайные пути и перевернулся. Поднимать его пришлось еще одним грузовиком.