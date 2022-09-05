Самарские синоптики назвали даты сильного похолодания в сентябре 2022 года

В регионе ожидается сильное похолодание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области синоптики рассказали, когда ждать сильное похолодание в сентябре 2022 года. Появились точные даты.

По информации gismeteo, уже на этой неделе температура в ночное время может достичь +4…+8 градусов. Во вторник, 6 сентября 2022 года, вновь ожидаются дожди, в регионе облачно, возможны осадки. Солнце порадует самарцев свои присутствием 7, 10 и 11 сентября. Жителям следует доставать теплые вещи и готовиться к приближающимся холодам.

Уже через две недели температура воздуха днем будет достигать +3…+4 градуса. Напомним, что водителей также предупредили об опасности из-за ухудшения погодных условий.