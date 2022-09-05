Ректора СГЭУ Светлану Ашмарину официально отстранили от должности

Светлану Ашмарину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Суд принял решение относительно отстранения ректора Самарского государственного экономического университета от должности. И оно оказалось не в пользу Светланы Ашмариной. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

– Суд отстранил обвиняемую в мошенничестве ректора СГЭУ Светлану Ашмарину от должности. Показательно, что вернувшись на работу 1 сентября, она успела выплатить себе премию в размере 474,8 тысяч рублей. Причем именно за тот период, когда и были совершены преступления – 1-е полугодие 2021 года, – написал парламентарий в своем телеграмм-канале.

Хинштейн также отметил, что намерен в судебном порядке добиться изъятия премии. В частности, он планирует обратиться в Минобрнауки.

Напомним, Светлану Ашмарину и ее подчиненную подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они заключили фиктивные договоры на выполнение исследовательских работ, в результате чего были необоснованно перечислены 3,5 миллиона рублей. До 1 сентября Ашмарина находилась под домашним арестом, но вышла на работу после окончания предварительного следствия.