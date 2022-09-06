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Общество6 сентября 2022 9:57

Самарский блогер показал заброшенный долгострой на улице Авроры

На участке планировали построить торговый центр
Алена ПРОВКИНА
Работы на участке забросили. Фото: скриншот видео

Работы на участке забросили. Фото: скриншот видео

Самарский блогер Евгений Щекин показал на видео заброшенный торговый центр на улице Авроры. Долгострой должны были сдать еще несколько лет назад.

Судя по кадрам, опубликованных в социальных сетях, здание расположено на пересечении улиц Авроры и Дыбенко. Строительство не ведется уже несколько лет. На месте планировали построить торговый комплекс с парковкой.

Ранее пользователи предполагали, что работы могут возобновить и в областном центре появится еще одно место для семейного досуга. Строительство забросили в прошлом году. Сдать объект в эксплуатацию планировали еще в 2018 году.