Самарский блогер показал заброшенный долгострой на улице Авроры

Работы на участке забросили. Фото: скриншот видео

Самарский блогер Евгений Щекин показал на видео заброшенный торговый центр на улице Авроры. Долгострой должны были сдать еще несколько лет назад.

Судя по кадрам, опубликованных в социальных сетях, здание расположено на пересечении улиц Авроры и Дыбенко. Строительство не ведется уже несколько лет. На месте планировали построить торговый комплекс с парковкой.

Ранее пользователи предполагали, что работы могут возобновить и в областном центре появится еще одно место для семейного досуга. Строительство забросили в прошлом году. Сдать объект в эксплуатацию планировали еще в 2018 году.