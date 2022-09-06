Появилось видео, как Hyundai толкнул Chevrolet Niva на женщину-водителя в Самаре

Пострадавшую автомобилистку госпитализировали в больницу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Момент ДТП на Московском шоссе в Самаре 5 сентября 2022 года попал на видео. Его заснял видеорегистратор предполагаемого виновника аварии. Ролик опубликовали в соцсетях.

ДТП произошло около 12:15 в районе Клиник СамГМУ. По данным полицейских, 43-летний водитель Hyundai Santa Fe, двигаясь по Московскому шоссе в направлении улицы Революционной, врезался в стоящий на краю дороги Chevrolet Niva. Судя по всему, у второго авто была какая-то поломка, потому что капот был поднят вверх и женщина-водитель стояла около него.

- От удара Chevrolet Niva сдвинулся вперед и наехал на 33-летнюю автомобилистку, которая стояла на проезжей части. Ее госпитализировали в больницу, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Сейчас сотрудники полиции продолжают выяснять все детали случившегося. Проводится проверка.