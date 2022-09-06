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Происшествия6 сентября 2022 17:08

Женщина пострадала при столкновении двух автомобилей на Московском шоссе в Самаре

Одна из машин - ее собственная
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Пострадавшую доставили в больницу. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Пострадавшую доставили в больницу. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В понедельник, 5 сентября, в областной столице произошло ДТП с участием двух автомобилей. Причем один из них в этот момент был припаркован. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Авария произошла на Московском шоссе в районе Клиник СамГМУ. 43-летний водитель Hyundai Santa Fe ехал по Московскому шоссе в сторону Революционной. На краю дороги в этот момент стояла Chevrolet Niva. Владелица авто находилась рядом на проезжей части.

В определенный момент Hyundai врезался в Chevrolet. От удара Chevrolet Niva отлетел в сторону женщины-водителя. Ее госпитализировали.

В настоящий момент правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.