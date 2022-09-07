В Самаре проведут проверку по факту висящей на дереве собачьей головы

Разобраться в произошедшем попросили правоохранителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жуткая история с растерзанной в Самаре собакой получила продолжение. По факту произошедшего может быть проведена проверка – об этом заявил депутат СГД Дмитрий Холин.

– В полицию от депутата, регионального координатора Федерального партийного проекта «Защита Животного мира» направлено обращение с требованием о проведении проверки и поиска живодеров, – рассказал Дмитрий Холин.

Народный избранник отметил, что в скором времени будет проведен общественный совет, на котором обсудят формирование системы инспекторов по охране животного мира и предотвращение подобных ситуаций.

Напомним, страшную находку самарцы обнаружили в Волгаре. В поле на дереве висела голова собаки с выколотыми глазами. Что за изверг совершил расправу над несчастным животным и каковы его мотивы пока неизвестно.