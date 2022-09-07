Депутат Дмитрий Холин инициировал проверку из-за жестокого обращения с собакой

Правоохранительным органам предстоит провести проверку. Фото: соцсети

Депутат Губернской думы Дмитрий Холин заявил в полицию на живодера, обезглавившего в Самаре собаку.

— Ужасная новость о факте жестокого обращения с животными. Такое отношение к любым животным недопустимо, — написал Дмитрий Холин на своей странице во Вконтакте.

Дмитрий Холин является региональным координатором федерального проекта «Единой России» «Защита животного мира». Он пообещал в ближайшую неделю собрать общественный совет.

Главной повесткой станет формирование системы общественных инспекторов по охране животного мира, реагирование и предотвращение подобных зверских ситуаций.

Напомним, дачники нашли изуродованное животное рядом с жилым комплексом Волгарь. Виновники трагедии пока не найдены. Правоохранительным органам предстоит провести проверку.