Жителям Самарской области компенсируют расходы на установку общедомовых счетчиков

Компенсацию предоставят получателям субсидий на оплату жилья и коммуналки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самарской области компенсируют расходы на установку общедомовых приборов учета. Власти предоставят единовременную выплату, правда, не всем. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

— Жителям будет оказана мера социальной поддержки — единовременная компенсация платы за установку общедомовых приборов учета. Средства получат граждане, которые по состоянию на 1 января 2022 года являлись получателями субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, — говорится в документе.

Единовременная выплата должна полностью компенсировать плату за установку счетчиков, которую начислили жителям в декабре 2021 года. Распределением средств займется министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области. Деньги перечислят через почтовые отделения или банки.