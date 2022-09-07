В День города Самары на набережной пройдет концертно-игровая программа «Народы Поволжья»

Состоятся бои на средневековом оружии.

В День города Самары 11 сентября с 12.00 до 19.00 на 4-ой очереди набережной пройдет концертно-игровая программа «Народы Поволжья: культура, традиции, обычаи».

— На ней будут работать десять разных творческих площадок, — сообщает администрация Самары.

Среди них «Город мастеров. Народное творчество», «Сказки народов России», «Фольклорные посиделки», «Зодчество Самары». Также будут работать и другие тематические площадки, а именно «Пословица недаром молвится…», «Богатырская силушка», «Игры и забавы - всем самарцам на славу!», «Русские народные праздники и обряды», «Споемте, друзья!».

С 14:00 до 17:00 самарцы смогут поучаствовать в мастер-классах по древнерусской каллиграфии, гончарному делу, ткачеству и плетению. Помимо этого, состоятся бои на средневековом оружии, выступят воспитанники военно-патриотического клуба, будет работать лазер-таг тир.

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