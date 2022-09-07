Бездомных собак выловили в парке Победы в Самаре

Отловленных животных отправят на длительное проживание в приют Фото: администрация Самары

В Самаре выловили бездомных собак в парке Победы. Местные жители уже давно жаловались на безнадзорных животных. Недавно те даже напали на ребенка и укусили его. Теперь отдыхать в парке станет спокойнее.

В среду, 7 сентября 2022 года, на место выезжали сотрудники подрядной организации. Там обнаружили около 10 бездомных собак. Судя по всему, ранее они в поле зрения специалистов по отлову не попадали — клипс на ушах животных не было. Всех четвероногих поймали с применением седативных средств. Теперь их ждет приют.

— Собаки будут определены в приют на длительное проживание. Им будут искать хозяев. В приюте для питомцев создали подходящие условия пребывания, сделали утепленные будки, — рассказала основатель и директор ООО «ФлагманВет» Инна Тарасенко.

По информации городской администрации, сегодня в специальный приют отправили двух собак. Работа по отлову безнадзорных животных в Самаре будет продолжена.

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