Дом печати загорелся в Самаре 7 сентября 2022 года

На месте уже работают сотрудники МЧС / Фото: Самара life

В Самаре в очередной раз загорелся Дом печати. Днем в среду, 7 сентября 2022 года, горожане заметили, как из-под крыши здания повалил дым. Они поделились в соцсетях фото и видео с места ЧП.

— Вызов на пульт дежурного поступил в 16:44. Очевидцы сообщили о задымлении в неэксплуатируемом строении на проспекте Карла Маркса, 201б. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По данным ведомства, задымление происходит на кровле Дома печати. Сейчас специалисты обследуют здание, чтобы найти очаг пожара.

Напомним, Дома печати в Самаре закрылся несколько лет назад. Здание стоит заброшенным. Там уже не раз происходили пожары. Один из последних — вечером 25 июля 2022 года. Тогда в постройке загорелся оставленный там мусор. Площадь возгорания составила 30 кв. м.