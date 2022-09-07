В Самаре спасатели срезали гайку с полового органа мужчины

Спасатели спиливали гайку под присмотром врачей

В Самаре изобретательный мужчина решил накрутить гайку на свой половой орган. Спасателям пришлось вызволять мужское достоинство.

Ранее «КП-Самара» от собственного источника стало известно, что в областном центре прошел необычный «флешмоб». Жители с завидной регулярность накручивали на свои половые органы разные предметы. На этот раз мужчина решил закрутить гайку, чтобы получить удовольствие. Из-за этого он чуть не лишился своего достоинства.

Спасателям пришлось приехать в отделение урологии, чтобы провести спиливание под наблюдением врачей. Пострадавший получил местную анестезию. К счастью, все закончилось хорошо.