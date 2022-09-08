Сбер рассказал студентам Самарского университета им. Королёва о лидерстве

Студенты 4 курса института экономики и управления узнали о том, как стать настоящим лидером, какие решения и поступки могут привести команду к выдающимся результатам, какие есть основные стили лидерства, а также о том, как организовать вокруг себя по-настоящему эффективную команду единомышленников.

Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

«Современное лидерство – это стратегия, которая держится в основном только на личной ответственности. Нужно знать, как правильно организовать команду и работу с другими лидерами, а главное, как проявлять лидерство к самому себе».

В завершении лекции Сергей Тютин ответил на вопросы студентов и пригласил их присоединиться к команде Сбера – стать сотрудниками, амбассадорами бренда, пройти стажировку или записаться на обучение в банковскую школу Сбера, обучение в которой стартует уже этой осенью на базе Самарского университета им. Королёва.

Павел Чертыковцев, начальник управления занятости и карьеры Самарского университета им. Королёва:

«Сбербанк сегодня – это не только организация, предоставляющая финансовые услуги различного спектра, но также динамично развивающаяся экосистема. Наряду с этим Сбербанк является одним из ключевых партнеров Самарского университета».

Напомним, что ко Дню знаний Сбербанк также запустил спецпроект «Начни карьеру играючи»: студенты могут проверить свои знания и попасть на стажировку в Сбер по упрощённому пути. В игре участники соревнуются между собой в разных областях, посвящённых направлениям стажировок — Digital, финансам, бизнесу, — а также в категории с общими вопросами. 12 лучших участников по результатам каждого игрового дня получат приглашение на интервью в рамках отбора на стажировку Sberseasons. Также каждый участник может бесплатно пройти одну из образовательных программ Сбербанка для студентов: Data Science, информационную безопасность, банковское дело — среди множества направлений каждый найдёт программу по душе.