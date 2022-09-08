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Происшествия8 сентября 2022 8:29

Стали известны подробности «минирования» отделения полиции в Самаре

Правоохранители рассказали, почему у здания оказались спецслужбы
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Очевидцы отмечали, что на месте работали кинологи, пожарные, скорая, полиция и Росгвардия

Очевидцы отмечали, что на месте работали кинологи, пожарные, скорая, полиция и Росгвардия

В истории с «минированием» отделения полиции №2 на улице Калинина в Самаре появились новые подробности. Полицейские объяснили, почему здание оказалось оцеплено, а улица перекрыта.

– Была обнаружена бесхозная сумка. Никакой опасности нет, – рассказали «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, информация о происшествии у отделения полиции появилась утром 8 сентября. Очевидцы сообщали, что здание оцеплено, улица закрыта для проезда и выдвинули версию о минировании. Отмечалось, что на месте работали сотрудники полиции, Росгвардии, кинологи, скорая и пожарные службы.