В Самаре экс-директора школы искусств отправили под суд за хищение бюджетных денег

Уголовное дело в отношении обвиняемой будет рассмотрено в ближайшее время Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре будут судить экс-директора детской школы искусств. Женщину обвиняют в служебном подлоге и мошенничестве, благодаря которым она обогатилась более, чем на 2 млн. рублей.

Как сообщает СУ СК по региону, преступления были совершены в период с октября 2015 по май 2021 года. Следствие полагает, что руководительница школы трудоустроила одну из местных жительниц на должность педагога допобразования. При этом обучение учащихся в обязанности работника не входило. Она должна была передавать свою зарплату обвиняемой.

– После «трудоустройства» новой сотрудницы экс-директор вносила в документацию сведения о количестве отработанных ею часов. Информация при этом не соответствовала действительности, – сообщает СУ СК по Самарской области.

В результате обвиняемая получила более 2 миллионов 250 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере»), ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Все материалы направлены в суд.