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Происшествия8 сентября 2022 12:52

В Самаре вспыхнул припаркованный автомобиль на улице Мечникова

О пострадавших не сообщается
Источник:kp.ru
Вечером автомобиль внезапно загорелся. Фото: "Самара ДТП"

Вечером автомобиль внезапно загорелся. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре стало известно о внезапном возгорании припаркованного легкового автомобиля. Видео пожара опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Судя по полученным кадрам, огонь быстро распространился по автомобилю. Густой дым поднялся в воздух. Припаркованная легковушка располагалось на стоянке по улице Мечникова. По предварительной информации, возгорание произошло из-за замыкания проводки.

О пострадавших и погибших не сообщается. Соответствующий запрос о получении дополнительной информации редакция «КП-Самара» направила в пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области.