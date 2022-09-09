В Тольяттинском суде начались прения по делу серийного маньяка Олега Рылькова

Подсудимого уже завели в зал суда

В пятницу, 9 сентября 2022 года, в Центральном районе суде Тольятти стартовали прения по делу 55-летнего Олега Рылькова. Его обвиняют по п.п. «а,з,к» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, сопряженное с разбоем, изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера»).

Согласно обвинительному заключению, которое было утверждено в апреле текущего года, Рыльков убил пять женщин и 15-летнюю девушку на территории Тольятти. Убийства были сопряжены с разбоем и сексуальным насилием. Зверские расправы маньяк совершил в период с 1993 по 1994 год.

По данным региональной прокуратуры, подсудимого уже завели в зал суда. Слушание будет вестись в закрытом режиме.

Напомним, Олег Рыльков известен в Самарской области и за ее пределами как «тольяттинский потрошитель». Он совершил серию убийств и изнасилований, в том числе – в отношении детей. В данный момент маньяк отбывает пожизненное заключение, что не мешает ему признаваться в новых преступлениях.

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