В Кировском районе Самары на месте жилых домов построят высотки

Предельная высота зданий, которые там могут построить, - 97,5 м. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в границах улиц Магистральной и Металлургической собираются построить высотки. Мэрия города планирует снести старые двухэтажки и отдать участок застройщику под комплексное развитие. Ни застройщик, ни параметры новых домов неизвестны. Известна только предельная высота зданий, которые там могут построить, - 97,5 м.

Сейчас на этом участке семь жилых домов (дом №47 на улице Металлургической и дома №№ 48, 52, 54, 56, 58, 60 на улице Магистральной), общая площадь территории - 3,89 га. Кроме того, под снос попадают автоцентр и гаражи.