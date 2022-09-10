Росгвардия выложила эмоциональное видео с самарскими бойцами СОБРа, которые вышли из окружения под Балаклеей

Сводный отряд СОБРа из Самары и Уфы оказался на передовой во время масштабного наступления ВСУ в Харьковской области Фото: Архив "КП"

Официальный аккаунт Росгвардии выложил эмоциональное видео с самарскими бойцами СОБРа. Мужчины вышли из окружения под Балаклеей, причем сделали они это без потерь.

- Мы выжили! У нас весь личный состав живой, - кричит на видео один из бойцов СОБРа.

Напомним, сводный отряд СОБРа из Самары и Уфы оказался на передовой во время масштабного наступления ВСУ в Харьковской области. Мужчины оказались в окружении и держали оборону двое суток. Из него их вывели после продолжительных боев с превосходящими силами противника. Место бойцов из СОБРа заняли подразделения ВДВ.