Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал ничью с «Химками»

Игорь Осинькин. Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин считает, что его команда была ближе к победе, чем «Химки» в матче 9 тура Российской премьер-лиги. Игра закончилась со счетом 0:0, защитник волжан Матео Барач не реализовал пенальти.

— Мы не забили пенальти, имели моменты, они были острее, чем у соперника. Думаю, мы были ближе к победе. У нас был большой потенциал. Но было очень сложно. У соперника тоже были опасные эпизоды. Но мы не можем быть довольными такой игрой, — приводит слова Игоря Осинькина пресс-служба «Крыльев».

По словам наставника самарцев, команда играла медленно и ждала, когда разбегается Максим Глушенков, однако сделать это нападающему не позволила травма.

Из позитивных моментов главный тренер «КС» отметил первую в этом сезоне игру на ноль.

— Нам надо прибавлять. Сейчас сделать это будет легче: подходит группа травмированных, подходят новички. Нам, конечно, нужен перерыв, чтобы хорошо поработать. В следующий играх должно быть движение вперед, — считает Осинькин.

Напомним, следующий матч «Крылья» проведут в среду, 14 сентября, против «Зенита» в рамках Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена».